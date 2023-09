Previsão para as novas previsões do Fed - ainda falta mais um aumento de juros

Condições financeiras mais flexíveis - o que significa preços de ações mais altos ou rendimentos de títulos mais baixos, por exemplo - poderiam estimular gastos e empréstimos e desencadear mais da inflação que o Fed está tentando combater.

Além disso, ressalta Luzzetti, o progresso em relação à inflação pode estagnar com o passar do ano, tornando necessário um aumento da taxa de juros para conter o ressurgimento das pressões sobre os preços, mesmo que esse não seja o cenário básico agora.

"É fundamental, creio eu, que eles mantenham a flexibilidade e a opcionalidade", disse Luzzetti.

Para Luzzetti e muitos outros analistas, isso significa que a maioria dos autoridades do Fed provavelmente ainda manterá a taxa de juros a 5,6% no final do ano - 0,25 ponto percentual acima do nível atual.

Tim Duy, da SGH Macro Advisors, está entre a minoria de economistas que acredita que as circunstâncias econômicas acabarão forçando o Fed a aumentar os juros novamente no final deste ano, mesmo que algumas das próprias autoridades do Fed vejam essa previsão mais como um "seguro barato" do que como um resultado provável.

Duy também espera que os autoridades sinalizem que os juros permanecerão altos por mais tempo, prevendo apenas dois cortes no próximo ano, em comparação com os quatro previstos no resumo de junho das projeções econômicas do Fed.