Taxas futuras de juros sobem no Brasil em sintonia com os Treasuries

Além disso, o petróleo voltou a subir no mercado internacional, dando continuidade à escalada mais recente da commodity, que voltou a ficar acima dos 90 dólares o barril.

“A alta do petróleo não é um movimento isolado de hoje (sexta-feira), está acontecendo há algumas semanas. O Brent está em 94 dólares o barril, e este é um patamar alto, que começa a gerar um pouco de preocupação em relação à inflação”, pontuou Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research. “Então, a curva dos Treasuries sobe lá fora, principalmente na ponta longa.”

Em sintonia com o exterior, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) subiram de forma mais perceptível também na ponta longa, enquanto as taxas curtas ficaram próximas da estabilidade.

Na prática, a curva seguiu precificando que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, no encontro da próxima semana, cortará a taxa básica Selic em 0,50 ponto percentual, e não em 0,75 ponto. As dúvidas -- assim como nos EUA -- giram em torno dos encontros seguintes do colegiado. Atualmente, a Selic está em 13,25% ao ano.

“A evolução no contexto geral foi mais negativa desde a última reunião (em agosto), o que reforça que o Copom deve manter seu discurso de que a barra está alta para uma aceleração do ritmo de corte da Selic, já antecipando uma redução de 0,5 p.p. na reunião de novembro”, escreveram os analistas da Guide Investimentos, em análise a clientes.

“Existe chance de que a reunião de dezembro traga um corte maior, mas acreditamos que o cenário mais provável continue sendo um ajuste de mesma magnitude”, acrescentaram.