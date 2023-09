Tráfego de veículos em rodovias da CCR sobe 4,6% em agosto sobre um ano antes

No segmento de aeroportos, o fluxo de passageiros em agosto subiu 13,5% sobre um ano antes e no acumulado do ano saltou 40%, impulsionado pelo início das operações das concessões dos blocos Sul e Central. Excluindo estas duas áreas, o crescimento acumulado no trânsito de passageiros em aeroportos operados pela CCR foi de 20,6% entre janeiro e o fim de agosto.