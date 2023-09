Tributação de dividendos pode compensar eventual frustração de receita para 2024, diz Tebet

"Nós temos ainda royalties, nós temos dividendos para receber da Petrobras de bilhões, ele não colocou como receita. Então ele ainda tem uma cesta de opções", acrescentou.

A ministra destacou que a legislação orçamentária do país permite que a programação de receitas inclua medidas ainda não confirmadas e que o governo substitua um projeto por outro caso alguma iniciativa não seja aprovada.

O governo do presidente Jair Bolsonaro enviou projeto ao Congresso com a taxação de dividendos, entre outras mudanças no Imposto de Renda, mas a proposta não avançou no Senado após ser aprovada na Câmara dos Deputados.

O projeto de lei do Orçamento do ano que vem, encaminhado ao Congresso no final de agosto, prevê um superávit primário de 2,8 bilhões de reais, saldo que conta com receitas de 168,5 bilhões de reais de novas ações arrecadatórias propostas nos últimos meses, incluindo medidas ainda não aprovadas.

Entre as ações que ainda dependem de aprovação estão estimados ganhos de 35,3 bilhões de reais com medida que disciplina decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que limitou subvenções federais originadas em incentivos tributários estaduais, além de 10,4 bilhões de reais de projeto de lei que propôs o fim do mecanismo de juros sobre capital próprio (JCP).

Há ainda 97,9 bilhões de reais em recuperação de créditos do Carf, após aprovação de projeto pelo Congresso que restaura o voto de minerva no colegiado que julga recursos tributários. Outros 13,3 bilhões de reais são esperados com medida provisória que estabelece cobrança periódica de Imposto de Renda para fundos exclusivos de investimentos.