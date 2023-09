Vendas no varejo do Brasil crescem mais que o esperado em julho

Isso representa o ritmo mais forte desde março, quando mostrou expansão pela mesma margem, e deixa o comércio varejista do país 2,2% abaixo do nível recorde da série, de outubro de 2020, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“(O resultado de julho) assemelha-se a março em termos de patamar, pegando esse cenário de estabilidade, mas ainda não é o caso de um crescimento pronunciável”, disse o gerente da pesquisa no IBGE, Cristiano Santos.

O IBGE divulgou ainda nesta sexta-feira que as vendas tiveram alta de 2,4% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, contra expectativa de 1,8%..

O comércio varejista iniciou o ano com força, mas foi perdendo ímpeto em meio ao alto comprometimento de renda das famílias e ao encarecimento do crédito, que pesa sobre itens de maior valor agregado.

Por outro lado, conta com medidas de transferência de renda do governo, mercado de trabalho resiliente e arrefecimento da inflação.

Entre as oito atividades pesquisadas, quatro mostraram expansão em julho, com destaque para a alta de 11,7% de Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação.