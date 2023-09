Zona do euro passa a ter superávit comercial anual em julho

Uma queda maciça no déficit comercial de energia da União Europeia teve o maior impacto sobre os resultados, com a diferença comercial caindo para 247,7 bilhões de euros nos primeiros sete meses do ano, de 352,3 bilhões no mesmo período de 2022.

Ao mesmo tempo, o superávit comercial da UE em produtos manufaturados quase dobrou, indo a 215,9 bilhões de janeiro a julho de 115,1 no mesmo período do ano passado.

O déficit comercial da UE com a Rússia, que costumava ser o principal fornecedor de energia do bloco antes da invasão da Ucrânia por Moscou, diminuiu para 9,2 bilhões de euros nos sete meses deste ano, em comparação com os 105 bilhões do ano passado.

Com a China, segundo maior parceiro comercial da UE depois dos Estados Unidos, o déficit também continuou a diminuir para 174,7 bilhões de euros nos primeiros sete meses, de 220,3 bilhões no mesmo período de 2022.

(Reportagem de Jan Strupczewski)