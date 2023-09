Em Havana, Lula chama embargo a Cuba de ilegal e classificação de país como terrorista

A declaração foi feita horas antes de Lula embarcar para Nova York, onde participa da Assembleia Geral das Nações Unidas e tem uma bilateral com Biden.

Durante a Assembleia, o Brasil deve retomar a sua posição histórica de condenar o embargo a Cuba, uma das moções que costumam ser votadas todos os anos na ONU. Em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, o Brasil votou com Estados Unidos e Israel contra a moção.

Lula também usou seu discurso para voltar a cobrar o investimento prometido pelos países ricos na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, previstos no Acordo de Paris, mas não cumprido. O presidente afirmou que os países em desenvolvimento não têm a mesma "dívida histórica" que os ricos pelo aquecimento global.

"O princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas permanece válido. É por isso que o financiamento climático tem de ser assegurado a todos os países em desenvolvimento, segundo suas necessidades e prioridades", defendeu.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)