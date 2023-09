Governo argentino prevê crescimento de 2,7% e desaceleração da inflação em 2024

A proposta orçamentária também mostra que o governo espera que a moeda do país enfraqueça acentuadamente no próximo ano, para 607 pesos por dólar, dos 365,9 pesos por dólar esperados para 2023.

O país enfrenta uma inflação anual de três dígitos, traz desafios diários aos consumidores para encontrar opções mais baratas, à medida que os aumentos de preços agitam o mercado.

A inflação mensal atingiu 12,4% em Agosto, o valor mais elevado desde 1991. O aumento das pressões sobre os preços elevou os níveis de pobreza para mais de 40% e despertou a raiva na elite política tradicional antes das eleições nacionais em Outubro.

O país também luta para salvar um acordo de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em meio a uma depreciação constante do peso, de reservas negativas do Banco Central e de uma economia enfraquecida devido ao impacto da seca no sector agrícola.

