Haddad afirma que governo deve ter cautela, mas dificilmente poderá não explorar a Margem Equatorial

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que dificilmente o Brasil poderá prescindir de explorar petróleo na chamada Margem Equatorial, região marítima próxima à foz do rio Amazonas, mas deve prevalecer uma "posição cautelosa" no governo, com os cuidados exigidos pela área ambiental.

"Na minha opinião, nós temos que parar de consumir petróleo não por falta de petróleo, esse é o ponto. Nós temos que ter petróleo até o momento que não precise mais dele. Então temos que correr com a outra agenda, mas sem perder de vista que podemos precisar do petróleo da Margem Equatorial, com as cautelas que o meio ambiente deve impor à Petrobras, e a Petrobras está ultra disposta a considerar", disse o ministro em entrevista ao programa Canal Livre, da rede Bandeirantes.