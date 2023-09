BCE precisará ter até março certeza de que altas de juros acabaram, diz Kazimir

FRANKFURT (Reuters) - O aumento das taxas de juros pelo Banco Central Europeu na quinta-feira pode ter sido o último por enquanto, mas as autoridades precisarão até março ter certeza disso e novos aumentos ainda não podem ser descartados, disse o membro do BCE Peter Kazimir nesta segunda-feira.

O BCE aumentou sua taxa de depósito para um recorde de 4% na semana passada e sugeriu uma pausa, levantando expectativas no mercado de que seu próximo passo será um corte, possivelmente no final da primavera de 2024 (no hemisfério norte).

"Somente a previsão de março pode confirmar que estamos caminhando de forma inequívoca e constante em direção à nossa meta de inflação", disse Kazimir em um artigo de opinião. "É por isso que não posso descartar a possibilidade de novos aumentos de juros hoje."