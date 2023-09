BIS sinaliza nova imprevisibilidade nos mercados de taxas de juros

Houve também um alerta de que a pressão dos custos mais altos de empréstimos poderia deixar as empresas e os tomadores de empréstimos hipotecários incapazes de lidar com a situação e causar perdas de crédito para os bancos e outros credores.

Embora tenha havido alguns sinais de estabilização em alguns mercados imobiliários em todo o mundo, as perdas com empréstimos, tanto nesses como em outros setores, continuarão a causar problemas à medida que as economias se enfraquecem, estimou Borio.

"A questão é saber até que ponto o sistema financeiro como um todo será resiliente para absorver essas perdas", acrescentou ele, "e, particularmente, até que ponto essas perdas serão grandes e persistentes".

O relatório do BIS também reiterou as preocupações sobre o impacto em partes altamente alavancadas do setor financeiro que apostaram na manutenção da taxa de juros dos EUA em níveis mais baixos do que os que foram mantidos.