Ebanx vê Índia como oportunidade para avançar na Ásia e mantém IPO no horizonte, diz executiva

A empresa, que já está presente em outros países da América Latina e também na África, anunciou nesta segunda-feira sua estreia na Ásia, com a entrada na Índia.

"Vemos na Índia uma oportunidade de expandir para os mercados para onde a gente vende. A Índia e a Ásia", disse Bellizia à Reuters em entrevista por vídeo após o anúncio.

Ainda que não estivesse na Ásia até o momento, a empresa tem clientes da região com atuação na América Latina ou África, como Shopee, da Sea, e AliExpress, do Alibaba.

"Vamos seguir avaliando muito fortemente qual é a demanda que temos a partir da Índia para outros países que a nossa plataforma já tem cobertura", acrescentou.

Bellizia não nomeou quais são os mercados que a empresa estuda adentrar na Ásia, mas disse que as decisões de expansão são baseadas em critérios como a capilaridade da digitalização no local, as verticais do comércio global presentes -- o foco está em segmentos de crescimento acelerado como e-commerce e "Software as a Service" -- e na demanda de seus clientes.

Ela afirmou que a intenção do Ebanx é expandir a novos mercados asiáticos em menos de um ano.