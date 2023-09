Economia alemã deve encolher no 3º trimestre, diz BC

FRANKFURT (Reuters) - A economia da Alemanha provavelmente encolherá neste trimestre, uma vez que o setor industrial está em recessão e o consumo privado contribui pouco para o crescimento, disse o banco central alemão em um relatório econômico mensal nesta segunda-feira.

A maior economia da Europa sofreu uma breve recessão na virada do ano e ficou estagnada no segundo trimestre, de modo que uma contração no período atual significaria quatro trimestres consecutivos de taxas negativas ou estáveis.

"Apesar do ritmo um pouco mais lento dos aumentos de preços, dos fortes aumentos salariais e do mercado de trabalho bom, as famílias ainda estão segurando os gastos", disse o Bundesbank.