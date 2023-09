Empresas latino-americanas enfrentarão pressão sobre qualidade de crédito em 2024, diz Moody's

"(Espera-se que) a queda nos preços das matérias-primas enfraqueça o fluxo de caixa dos produtores de mineração e de celulose", estimou o relatório em relação às empresas do principal produtor mundial de cobre.

Ao mesmo tempo, um desenvolvimento intenso do fenômeno El Niño no final deste ano poderia atrasar importantes projetos de infraestrutura na Colômbia, afetando o fornecimento de obras hidráulicas e os preços da energia elétrica para as empresas e consumidores, afirmou o relatório.

As flutuações climáticas com um "El Niño forte", que podem causar chuvas torrenciais, inundações mortais e temperaturas elevadas em cinturões agrícolas importantes da América do Sul, colocam em risco as colheitas e a atividade primária de países produtores de cereais como Argentina e Brasil.

A Argentina, terceira maior economia da América Latina, verá a qualidade de crédito das suas empresas enfraquecida devido à menor atividade econômica e à inflação de três dígitos que se somam à incerteza política, acrescentou a Moody's.

Entre as seis avaliações apresentadas pela agência de crédito, apenas o México recebeu uma estimativa positiva para os perfis das suas empresas, ajudado em grande parte pela série de investimentos estrangeiros que têm se instalado na segunda maior economia da região.

"Os investimentos estrangeiros através do 'nearshoring' estão impulsionando alguns setores e regiões", disse a Moody's. "A qualidade do crédito melhorará em geral para as empresas mexicanas e os grupos de infraestrutura", acrescentou.