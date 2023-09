Exportações de diesel da China quase triplicam no acumulado de 2023 até agosto

PEQUIM (Reuters) - As exportações de diesel da China em agosto aumentaram na base anual e quase triplicaram até agora em 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior, mostraram dados nesta segunda-feira, à medida que as refinarias aproveitam as fortes margens regionais de refino para enviar combustível para o exterior.

As exportações de diesel, o principal combustível produzido pelas refinarias da China, totalizaram 1,26 milhão de toneladas no mês passado, um aumento de 51,5% em relação às 830 mil toneladas do ano passado, segundo dados da Administração Geral de Alfândega.

Nos primeiros oito meses do ano, os embarques exportações totais de diesel subiram 197,2% em relação ao mesmo período de 2022.