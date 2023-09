Fed enfrenta novos riscos com greves no setor automotivo e possível paralisação do governo

Enquanto isso, o Congresso têm apenas até 30 de setembro para chegar a um acordo para financiar o governo federal ou as agências federais terão que paralisar, e os republicanos têm frustrado as negociações. Os pagamentos de empréstimos estudantis recomeçam em outubro, após uma suspensão de três anos durante a pandemia da Covid-19.

Isoladamente, nenhum desses vai provavelmente mudar a percepção das autoridades do banco central norte-americano sobre os riscos a curto prazo ou mudará seu foco na contenção da inflação ainda elevada.

Mas com a já esperada desaceleração da economia nos últimos meses do ano, perturbações prolongadas na indústria automobilística e nas agências federais poderão ter resultados imprevisíveis: minar os gastos dos consumidores, possivelmente elevar os preços dos automóveis, em um golpe para a luta contra a inflação, e produzindo o tipo de impacto na confiança das empresas e dos consumidores que poderia significar a diferença entre um "pouso suave" e uma recessão.

Com milhões de consumidores enfrentando a renovação dos pagamentos de empréstimos estudantis em outubro, o que desviará outros gastos, os economistas do Goldman Sachs moderaram sua perspectiva geralmente otimista com alertas sobre um "buraco" no quarto trimestre que poderia derrubar em mais de um ponto percentual o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA.

Pela estimativa do Goldman, a economia ainda cresceria a uma taxa anual de 1,3% nessa altura. Mas os montantes que eles veem retirados do PIB são superiores à taxa de crescimento de 1% que as autoridades da Fed esperavam que a economia alcançasse a partir de junho, e também além de muitas previsões do setor privado.

Com aumentos agressivos da taxa de juros ainda afetando a economia, os bancos restringindo o crédito e os consumidores chegando ao fim das poupanças da era pandêmica, pode não demorar muito para a economia sair do curso, disse Vincent Reinhart, economista-chefe da Dreyfus e Mellon e ex-chefe da divisão de política monetária do Fed.