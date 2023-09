Haddad fala em possível resultado eleitoral "exótico" na Argentina e defende acordo Mercosul-UE este ano

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou nesta segunda-feira que o Brasil quer fechar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia ainda em 2023, porque há dúvidas sobre o que poderá ocorrer com o bloco sul-americano caso ocorra um resultado eleitoral "exótico" na Argentina.

"O presidente Lula está insistindo muito com a Europa, para que a gente feche o acordo este ano", disse Haddad, durante evento na Universidade de Columbia em Nova York, nos Estados Unidos". Ao citar a Argentina, um dos países fundadores do Mercosul, Haddad completou: "Não sabemos o que pode acontecer com um resultado eleitoral exótico”.

Os comentários de Haddad em relação ao futuro do acordo entre Mercosul e União Europeia foram feitos sem que o ministro citasse diretamente o nome do libertário radical Javier Milei, que saiu vitorioso nas primárias presidenciais de agosto na Argentina e atualmente lidera as intenções de voto para as eleições gerais de outubro.