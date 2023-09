Ibovespa abre sem viés claro com exterior misto e expectativa para Fed

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista começava a segunda-feira sem viés claro, em meio à fraqueza dos futuros acionários em Wall St, mas alta do petróleo, em semana que deve ser marcada por expectativa para a decisão de política monetária nos Estados Unidos, com o foco voltado aos sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve.

O banco central norte-americano anuncia decisão na quarta-feira e a previsão no mercado é de que a taxa de juros seja mantida na faixa de 5,25% a 5,50%. A divulgação da decisão virá acompanhada de projeções econômicas do Fed e seguida pela tradicional coletiva à imprensa do chair Jerome Powell.

Às 10:01, o Ibovespa subia 0,02%, a 118.786,65 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, tinha acréscimo de 0,1%, a 120.110 pontos.