Ibovespa fecha em queda com Vale enquanto investidor aguarda decisões de juros

"Investidores estão, aparentemente, em compasso de espera pelas decisões de juros em importantes economias, especialmente nos Estados Unidos", pontuou o superintendente da área de pesquisa para pessoas físicas da Ágora Investimentos, José Cataldo, em relatório a clientes.

O banco central norte-americano anuncia decisão na quarta-feira e a previsão no mercado é de que a taxa de juros seja mantida na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano. O desfecho da reunião que começa na terça-feira virá acompanhado de projeções econômicas do Federal Reserve (Fed) e seguido por coletiva à imprensa do chair Jerome Powell.

Na visão do Bank of America, a manutenção da taxa seria consistente tanto com as comunicações recentes do Fed como com a atual precificação no mercado. "Investidores provavelmente se concentrarão no resumo das projeções econômicas (SEP, na sigla em inglês), que será divulgado junto com o comunicado."

Ainda no exterior, também estão previstas na semana as decisões dos BCs da Inglaterra e do Japão.

No Brasil, o Banco Central estará sob os holofotes com decisão sobre a Selic na quarta-feira, com as previsões apontando corte de 0,50 ponto percentual sobre os atuais 13,25% ao ano. Assim como no caso do Fed, a atenção estará no comunicado e eventuais indicações sobre os movimentos seguintes.

"Esperamos que o Copom (Comitê de Política Monetária) reduza a meta Selic em 0,50 p.p. para 12,75%, em linha com o sinalizado na reunião anterior e as expectativas amplamente majoritárias do mercado", afirmou o estrategista-chefe da Warren Rena, Sérgio Goldenstein, em relatório a clientes.