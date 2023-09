Ibovespa mostra fraqueza em começo de semana com Fed sob holofote

Na última sexta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,53%, a 118.757,53 pontos, mas ainda terminou a semana com um ganho acumulado de 2,99%, em período no qual as atenções estiveram voltadas principalmente para dados norte-americanos e seus reflexos nas decisões do Fed, bem como para o noticiário Chinês.

O banco central norte-americano anuncia decisão na quarta-feira e a previsão no mercado é de que a taxa de juros seja mantida na faixa de 5,25% a 5,50%. A divulgação da decisão virá acompanhada de projeções econômicas do Fed e seguida pela tradicional coletiva à imprensa do chair Jerome Powell.

Na visão da equipe da Guide Investimentos, o Fed deve manter as taxas de juros inalteradas, mas deixar as portas abertas para a possibilidade de novos aumentos.

Em Wall Street, o S&P 500 cedia 0,13% nesta segunda-feira.

No Brasil, o Banco Central do Brasil estará sob os holofotes com decisão sobre a Selic na quarta-feira, com as previsões apontando corte de 0,50 ponto percentual sobre os atuais 13,25%. Assim como no caso do Fed, a atenção estará no comunicado e eventuais indicações sobre os movimentos seguintes.

Decisões do Banco da Inglaterra e do Japão também serão conhecidas durante a semana.