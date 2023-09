Investimento no Brasil ganha impulso com juros mais "amigáveis", diz secretário da Fazenda

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta segunda-feira que o investimento no Brasil ganha novo impulso com os patamares de juros de médio e longo prazo mais amigáveis.

Em coletiva de imprensa para comentar o Boletim MacroFiscal de setembro da Secretaria de Política Econômica (SPE), Mello disse que os núcleos de inflação tiveram uma melhoria expressiva de projeção, podendo ficar dentro do intervalo esperado para a meta neste ano.

Ele afirmou ainda que as projeções de crescimento econômico para 2023 no boletim semanal Focus, do Banco Central, têm se aproximado das projeções da SPE, embora tenha reforçado que o nível de atividade segue sendo impactado negativamente pelos efeitos da política monetária restritiva.