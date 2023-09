Lira diz que pauta verde está entre as prioridades do Congresso para o 2º semestre

NOVA YORK (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta segunda-feira que a pauta verde está entre as prioridades do Congresso para o segundo semestre do ano, destacando que a regulamentação do mercado de carbono é um tema que deve ser apreciado no curto prazo na Casa.

Em evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) realizado na Bolsa de Nova York, Lira ainda disse que o projeto de regulamentação da geração de energia eólica em alto mar se encontra em discussão avançada na Câmara e que servirá para atrair investimentos para o setor.

O deputado também ressaltou que é importante discutir o percentual de participação dos biocombustíveis nos combustíveis fósseis.