Nova unidade de regaseificação de GNL chega à França enquanto Greenpeace bloqueia porto

O navio-tanque Cape Ann, que contém a nova FSRU, chegou ao porto de Le Havre durante a manhã, segundo dados de rastreamento de navios do LSEG.

No entanto, o grupo ambientalista Greenpeace bloqueou a rota do navio-tanque em protesto contra o que eles dizem ser uma contradição entre o novo terminal e uma promessa do governo no ano passado de tornar a França a primeira grande nação a eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, disse um comunicado à imprensa do grupo.

"Esse terminal não deve ser comissionado e o governo deve abandonar todos os novos projetos de infraestrutura fóssil e quaisquer planos para ampliar a infraestrutura existente", disse Helene Bourges, chefe da campanha de combustíveis fósseis do Greenpeace França.

Ativistas em caiaques bloquearam a passagem para a entrada do porto e picharam "gás mata" na lateral do navio-tanque, disse o Greenpeace, acrescentando que membros do grupo Scientists in Rebellion também estavam presentes e apoiando a ação.

Um porta-voz da TotalEnergies disse que a empresa respeita o direito de manifestação.

No entanto, acrescentou que "deplora qualquer forma de violência, seja verbal, física ou material", dizendo que a segurança dos marinheiros e dos ativistas era sua prioridade.