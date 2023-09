Receptividade estrangeira a oportunidades de investimento verde no Brasil é a "melhor possível", diz Haddad

NOVA YORK (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que a receptividade de investidores estrangeiros aos esforços do Brasil para conseguir financiamento sustentável é a "melhor possível".

Haddad falou a jornalistas antes de participar de evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) na Bolsa de Valores de Nova York, com o objetivo de apresentar oportunidades de negócios e de investimentos no Brasil em transição ecológica e energética, descarbonização e infraestrutura.

"A receptividade é a melhor possível, sobretudo porque esse recurso fica carimbado para financiar projetos sustentáveis, com taxas de juros mais convidativas do que nós temos hoje", disse Haddad, em referência aos títulos verdes, que terão lançamento simbólico nesta segunda.