Taxas longas de juros terminam dia em leve alta com investidores à espera de Copom e Fed

Os números da SPE e os comentários de Mello, no entanto, pouco influenciaram as taxas.

“De forma geral, continuamos na expectativa tanto do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) quanto das demais decisões de juros. No Brasil, devemos ter o corte de 0,50 ponto percentual (da Selic), mas lá fora há maior dúvida, porque não se sabe qual será a sinalização do Federal Reserve sobre os juros”, comentou o economista Rafael Pacheco, da Guide Investimentos.

Durante a tarde, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) registravam leves ganhos entre os contratos mais longos, enquanto no exterior o viés para os rendimentos dos Treasuries era negativo na ponta longa e positivo na ponta curta.

O movimento dos DIs no dia -- bastante discreto -- foi incapaz de alterar a precificação na curva a termo para o resultado do encontro do Copom, na próxima quarta-feira.

Perto do fechamento desta segunda-feira a curva a termo precificava zero chance de o corte da taxa básica Selic na próxima semana ser de 0,75 ponto percentual. Já as chances de corte de 0,50 ponto percentual eram precificadas em 100%. Atualmente, a Selic está em 13,25% ao ano.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,28%, ante 12,285% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,44%, ante 10,427% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,1%, ante 10,073%.