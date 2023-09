Tesla e Arábia Saudita negociam construção de fábrica de veículos elétricos, diz WSJ

(Reuters) - A Arábia Saudita está em negociações iniciais com a montadora elétrica norte-americana Tesla para estabelecer uma fábrica no país, informou o Wall Street Journal nesta segunda-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A notícia surgiu poucas horas depois de o presidente turco, Tayyip Erdogan, pedir ao presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, para construir uma fábrica de veículos elétrico na Turquia, de acordo com a Secretaria de Comunicações do país.

Musk também se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Califórnia, nesta segunda-feira.