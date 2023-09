Tombo do Société Générale e tom "hawkish" de autoridades do BCE pressionam ações

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta segunda-feira, com os papéis do banco francês Société Générale em forte queda depois de um plano estratégico muito aguardado do seu novo presidente-executivo ter desapontado investidores, enquanto a cautela reinava antes de uma série de reuniões de bancos centrais esta semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em baixa de 1,13%, a 456,72 pontos, depois de subir quase 1,6% na semana passada.