Wall Street tem pouca variação sob pressão de ações de chips e de crescimento, com foco no Fed

A Arm Holdings, designer de chips sediada no Reino Unido e que teve uma estreia estelar na quinta-feira, caía 6,1% depois que a Bernstein iniciou a cobertura das ações com uma recomendação de "underperform".

Uma queda nas fabricantes de chips devido a preocupações com a demanda fraca e uma queda nas ações de crescimento levaram o S&P 500, o Nasdaq e o Dow na sexta-feira à sua pior queda diária desde 24 de agosto, com os índices perdendo entre 0,8% e 1,5%.

Um fluxo recente de dados econômicos mais fortes do que o esperado diminuiu as preocupações sobre uma possível recessão sem levantar temores de um aumento dos juros em setembro, embora um aumento nos preços do petróleo ameace manter a inflação elevada.

No entanto, a alta dos preços do petróleo fez com que o setor de energia fosse um ponto positivo entre os principais segmentos do S&P 500, com alta de 0,5%.

"Os preços do petróleo entraram na narrativa agora e o Fed levará isso em consideração", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

"Haverá uma pausa em setembro, conforme indicado pelo mercado de futuros. É muito importante que observemos os próximos números de inflação e os números de emprego, pois eles podem ter um forte impacto sobre a forma como o Fed encerrará o ano."