Ações da Arm têm 3º dia de perdas com euforia menor sobre IPO

(Reuters) - As ações da Arm fecharam em queda de 4,9% nesta terça-feira, na terceira queda do papel nas quatro sessões em que foi negociado desde que a empresa abriu capital, à medida que o interesse dos investidores na maior oferta pública inicial (IPO) do ano até agora diminuiu.

Com os vendedores a descoberto buscando lucrar com a ação, o papel encerrou em 55,17 dólares, após atingir uma alta de 69 dólares na sexta-feira.

A ação da fabricante de chips, na qual o Softbank detém uma fatia de cerca de 90%, fechou em 63,59 dólares na quinta-feira, quase 25% acima de seu preço de IPO de 51 dólares.