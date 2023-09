Ações ficam estáveis após setor de energia limitar perdas, com decisões de BCs no foco

O formulador de política monetária do BCE François Villeroy de Galhau disse que o banco central manteria as taxas de depósito em 4% pelo tempo que for necessário, depois de algumas autoridades com viés mais "hawkish" (agressivas contra a inflação) terem recentemente pedido que os juros permanecessem em níveis elevados por mais tempo, sem descartar um aumento adicional.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação positiva de 0,09%, a 7.660,20 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,40%, a 15.664,48 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve variação positiva de 0,08%, a 7.282,12 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,60%, a 28.757,63 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,48%, a 9.527,20 pontos.