Alta do preço do WTI reduz fluxos de petróleo dos EUA para Europa e Ásia

Os futuros do WTI saltaram mais de 1 dólar por barril nesta terça-feira, puxando para cima também o Brent e ampliando os spreads no mês imediato para ambos os contratos em backwardation.

O backwardation -- quando os preços do primeiro mês são mais altos do que os dos meses futuros -- indica uma oferta restrita.

A força do Brent também ampliou seu prêmio em relação ao Dubai, benchmark do Oriente Médio, que atingiu uma alta de seis meses de 2,74 dólares por barril nesta terça-feira, segundo dados do LSEG.

Esse valor foi mais do que o dobro do fechamento do dia anterior na Ásia e levou os operadores a cobrir posições vendidas, disseram as fontes.

"A arbitragem dos EUA para a Europa e Ásia está encerrada", disse um operador de Cingapura.

"Acho que isso se deve às ações da Opep+, que drenou os EUA ao não enviar petróleo para lá."