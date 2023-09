BNP Paribas vê piso da Selic a 8,5% em meados de 2024 e retomada das altas em 2025

Arruda destacou a importância do cenário global para as decisões sobre juros no Brasil a partir de agora, avaliando que isso pode influenciar no ritmo de cortes, e projetou uma aceleração no afrouxamento monetário a partir de janeiro.

Segundo os cálculos do BNP Paribas, a Selic termina este ano em 11,75% e encerra o ciclo de cortes a 8,5% em junho de 2024, considerando um cenário global de desaceleração da atividade. A taxa básica de juros deve permanecer nesse nível até o final do ano que vem, e voltar a subir em 2025.

"Quando olhamos 2025, vemos cenário de juros voltando a mirar na casa de dois dígitos, 10%, exatamente por a inflação ter parado de convergir", disse Arruda.

O BNP projeta alta da inflação este ano de 4,7%, caindo apenas levemente a 4,2% no ano que vem, portanto ainda acima do centro da meta -- de 3,0% em 2024, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

"O risco (da inflação) junto com outras medidas expansionistas vão fazer o Banco Central ficar desconfortável em 2025, e vai ter que subir os juros", disse Arruda.

Para a atividade econômica, o BNP projeta expansão de 3,1% do Produto Interno Bruto este ano, caindo a 1,8% em 2024.