Credit Suisse pode registrar "perdas substanciais" no 2º semestre, diz executivo do UBS

ZURIQUE (Reuters) - O vice-presidente do UBS disse nesta terça-feira que é possível que o Credit Suisse gere mais perdas no segundo semestre do ano, mas expressou sua confiança de que a aquisição do banco será benéfica no longo prazo.

"Não se pode descartar o fato de que o Credit Suisse também terá perdas substanciais no segundo semestre do ano", disse Lukas Gaehwiler ao discursar no Fórum de Finanças, em Zurique.

Mas ele também disse que ainda é muito cedo para saber se a aquisição do banco será um negócio bom para o UBS.