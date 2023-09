Dólar sobe no Brasil com investidores à espera de decisão de BC e Fed

Na B3, às 17:21 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,35%, a 4,8805 reais.

O dólar oscilou em margens bastante estreitas ao longo do dia. Na cotação mínima da sessão, às 9h02, a moeda à vista marcou 4,8400 reais (-0,34%). Na máxima, às 15h53, foi cotada a 4,8769 reais (+0,42%).

A oscilação contida foi reflexo da manutenção de posições no mercado futuro, por parte dos investidores, antes das decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, no Brasil, e do Federal Reserve, nos Estados Unidos. O mercado futuro é o mais líquido no Brasil e, no limite, é o que determina as cotações do segmento à vista.

“Todo mundo está aguardando as decisões sobre taxas de juros do BC, do Fed e de outros países também. Então, nada mais normal que o pessoal tire o pé das operações do dia e espere”, comentou Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

No Brasil, está consolidada a ideia de que o Copom cortará a taxa básica Selic em 0,50 ponto percentual, de 13,25% para 12,75% ao ano. No caso dos EUA, a perspectiva é de que o Fed mantenha a taxa básica na faixa de 5,25% a 5,50%.

Tanto no Brasil quanto nos EUA, porém, a expectativa gira em torno das possíveis indicações dos bancos centrais sobre os passos seguintes da política monetária. Investidores querem saber se o Copom poderá acelerar o ritmo de cortes para 0,75 ponto percentual em novembro ou dezembro e se o Fed poderá promover nova alta de juros ainda em 2023.