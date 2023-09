Fed manterá juros inalterados, mas sinalizará caminho da política monetária nesta semana

Investidores em contratos vinculados à taxa de juros do Fed consideram quase certo que o banco central deixará os custos dos empréstimos no intervalo atual de 5,25% a 5,5%, um passo consistente com a mudança do Fed para um ritmo mais lento e ponderado em suas altas.

Entre março de 2022 e maio de 2023, o Fed elevou os juros em dez reuniões consecutivas --com altas de 25 pontos-base a 75 pontos-base-- enquanto lutava contra o pior aumento da inflação desde o início da década de 1980.

Em junho, o Fed fez uma pausa, mas as projeções econômicas trimestrais que acompanharam essa decisão mostraram que 12 das 18 autoridades ainda previam mais dois aumentos de 0,25 ponto percentual nos juros até o final do ano.

Uma dessas altas ocorreu na reunião de julho. Embora o ritmo mais lento e “dependente dos dados” do Fed possa levar as autoridades a fazer uma nova pausa em setembro, analistas dizem que há poucas notícias econômicas recentes que possam fazer as autoridades fecharem a porta para um último aumento.

A lógica “é inércia parcial, já que os participantes do Comitê podem não querer mexer com o que está funcionando”, disse o economista do JP Morgan Michael Feroli.

Além disso, os dados desde a última reunião da Fed, embora apoiem em geral a visão de uma desaceleração da inflação a par da continuação do crescimento econômico, têm sido mistos, uma vez que o ritmo dos aumentos dos preços globais cresceu recentemente.