Ibovespa fecha em queda seguindo NY e sob expectativa por decisões de juros

- LOJAS RENNER ON fechou em baixa de 5,38%, a 14,6 real, com vários papéis mais sensíveis à economia doméstica na coluna negativa diante da alta das taxas futuras de juros. O índice do setor de consumo e o do setor imobiliário cederam 0,89% e 0,86%, respectivamente.

- MARFRIG ON avançou 4,07%, a 7,42 reais, tendo no radar anúncio pela companhia de que atingiu participação de 35,77% do total de ações da BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão. BRF ON terminou o dia com elevação de 1,28%.

- CASAS BAHIA ON subiu 2,74%, a 0,75 real, experimentando uma trégua na sequência de quedas recentes, que fez a ação testar mínimas históricas, chegando a 0,68 real no pior momento na segunda-feira. A BB Investimentos rebaixou a recomendação das ações para "neutra" e reduziu o preço-alvo de 2,30 reais para 1,40 real.

- COPEL PNB valorizou-se 1,35%, a 9 reais, apoiada por relatório do Morgan Stanley elevando a recomendação dos papéis para "overweight" e o preço-alvo de 9 reais para 12 reais. O banco também retomou a cobertura de Eletrobras com recomendação "overweight". ELETROBRAS ON perdeu 0,48%.

- TIM ON fechou em alta de 0,99%, a 15,31 reais, após anunciar na véspera que pagará 425 milhões de reais em juros sobre capital próprio. No setor, TELEFÔNICA BRASIL ON valorizou-se 0,75%, após afirmar que as reduções de capital no montante de até 5 bilhões de reais autorizadas pela Anatel ocorrerão com restituição de recursos aos acionistas.

- PETROBRAS PN avançou 0,23%, a 34,21 reais, enquanto os preços do petróleo Brent no exterior caíram 0,1%.- VALE ON terminou com variação positiva de 0,19%, a 68,85 reais, conforme os futuros do minério de ferro recuaram na China, com o vencimento mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrando o dia em baixa de 0,69%, a 862,5 iuans (118,19 dólares) a tonelada.