Ibovespa tem variações modestas em clima de expectativa para BCs

DESTAQUES

- PETZ ON caía 4,36%, a 5,27 real, com vários papéis mais sensíveis à economia doméstica na coluna negativa diante da alta das taxas futuras de juros. O índice do setor de consumo perdia 0,63% e o do setor imobiliário recuava 0,44%.

- CASAS BAHIA ON tinha elevação de 2,74%, a 0,75 real, experimentando uma trégua na sequência de quedas recentes, que fez a ação testar mínimas históricas, chegando a 0,68 real no pior momento na segunda-feira. A BB Investimentos rebaixou a recomendação das ações para "neutra" e reduziu o preço-alvo de 2,30 para 1,40 real.

- PETROBRAS PN apurava acréscimo de 0,06%, a 34,15 reais, beneficiada pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,74%, a 95,13 dólares. PETROBRAS ON registrava acréscimo de 0,48%.

- VALE ON subia 0,38%, a 68,98 reais, mesmo após os futuros do minério de ferro recuarem na China, com o vencimento mais negociado na Dalian Commodity Exchange (DCE) encerrando o dia em baixa de 0,69%, a 862,5 iuans (118,19 dólares) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação positiva de 0,07%, a 27,3 reais, e BRADESCO PN perdia 0,74%, a 14,81 reais. O destaque negativo entre os bancos do Ibovespa era BTG PACTUAL UNIT, com queda de 1,52%. Ainda no setor financeiro, B3 ON caía 1,07%, também pesando no Ibovespa.