Inflação britânica será a mais alta entre grandes economias em 2023, diz OCDE

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido continua a caminho de ter a inflação mais alta entre as principais economias ricas em 2023, de acordo com as previsões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que mostraram que o problema de inflação do país está aumentando em comparação com a maioria de seus pares.

A taxa de inflação geral do Reino Unido deve atingir uma média de 7,2% em 2023, acima da previsão anterior de 6,9% feita pela OCDE em junho.

A nova estimativa representou a maior revisão para cima para qualquer economia do G7 - com exceção do Japão - no último conjunto de projeções da organização sediada em Paris, publicado nesta terça-feira.