Inflação na zona do euro em agosto é revisada para baixo

A Eurostat informou que o núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos não processados, foi de 0,3% no mês de agosto e de 6,2% na base anual, em linha com as estimativas iniciais.

Uma medida ainda mais restrita da inflação, que também exclui álcool e tabaco e é observada por muitos economistas, apresentou alta de 0,3% no mês e de 5,3% em relação ao ano anterior, também em linha com as estimativas de 31 de agosto.

A Eurostat disse que os serviços mais caros tiveram o maior impacto sobre a leitura anual em agosto, acrescentando 2,41 pontos percentuais ao número final. Alimentos, álcool e tabaco somaram mais 1,98 ponto e bens industriais, 1,19 ponto. Uma queda nos preços da energia subtraiu 0,34 ponto.

Para reduzir a inflação para sua meta, o BCE aumentou sua taxa de depósito para um recorde de 4% na semana passada e indicou uma pausa, aumentando as expectativas no mercado de que seu próximo movimento será um corte, possivelmente já no final da primavera de 2024.

