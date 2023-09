Lula vê risco de golpe na Guatemala e diz que Brasil seguirá denunciando embargo a Cuba

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira durante discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que há um risco de golpe contra o presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo, e disse que o Brasil seguirá denunciado o embargo dos Estados Unidos a Cuba e a tentativa de classificar o país como patrocinador do terrorismo.

"Na Guatemala, há o risco de um golpe, que impediria a posse do vencedor de eleições democráticas", disse Lula.

Na semana passada, a equipe do procurador-geral da Guatemala invadiu instalações eleitorais e abriu cédulas lacradas da eleição, na qual Arévalo e seu partido Semilla, que é contra a corrupção, venceram por esmagadora maioria. Os promotores alegam irregularidades no registro dos membros do Semilla antes da votação, o que foi negado pelo partido.