Metalúrgicos dos EUA podem anunciar mais paralisações em montadoras

"A nossa pegada é pequena, mas de grande importância para as operações da Ford na América do Norte, e essa é a nossa vantagem, e nós a usaremos", disse a presidente nacional da Unifor, Lana Payne, em vídeo na segunda-feira.

A Unifor tem buscado melhores salários e planos de aposentadoria, bem como apoio aos trabalhadores na transição para veículos elétricos e compromissos adicionais de investimento por parte da Ford. A tecnologia de veículos elétricos exige menos trabalhadores que a de motores a combustão.

Assim que o acordo com a Ford for concluído, a Unifor se voltará para a obtenção de entendimentos com GM e Stellantis, cujos prazos foram prorrogados durante as negociações com a Ford.

NEGOCIAÇÕES CONTINUAM

As negociações entre a UAW e as montadoras de Detroit continuaram na segunda-feira, enquanto a greve nos EUA se arrastava pelo quarto dia, com poucos sinais de progresso em direção a um acordo. Cerca de 12.700 trabalhadores estão em greve nas três fábricas dos EUA.

Os trabalhadores querem melhores salários e benefícios. As três montadoras propuseram aumentos salariais de 20% para contratos com período de quatro anos e meio. Porém, este índice é metade do que a UAW exige para os contratos que vão até 2027. Em um determinado momento durante as negociações, o UAW ofereceu reduzir sua demanda para 36%.