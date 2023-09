Minério de ferro amplia queda com maior oferta doméstica na China e preocupações com demanda

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro ampliaram as quedas nesta terça-feira, à medida que o aumento da oferta doméstica e as persistentes preocupações com a demanda, em meio a uma persistente piora no setor imobiliário, afetaram o sentimento dos investidores.

O minério de ferro mais negociado para janeiro na chinesa Dalian Commodity Exchange (DCE) encerrou o dia em baixa de 0,69%, a 862,5 iuanes (118,19 dólares) a tonelada, depois de cair 0,2% na segunda-feira.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura caiu 0,87%, para 120,7 dólares a tonelada, recuperando algumas perdas do início da sessão e permanecendo acima do nível psicológico de 120 dólares a tonelada.