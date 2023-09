Na ONU, Lula diz que Brasil está de volta para contribuir no combate a desafios globais como a fome

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, em discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que o Brasil está de volta para dar sua devida contribuição no combate aos desafios globais, como a fome.

Lula ainda afirmou que para reduzir as desigualdades do planeta é preciso incluir pobres nos orçamentos nacionais e fazer ricos pagarem impostos proporcionais, e que a presidência brasileira do G20 vai articular o combate à fome no mundo.