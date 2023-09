Programa da Petrobras de crédito a fornecedores soma R$3,3 bi até agosto, alta de 178%

Em agosto, a Petrobras e Caixa Econômica Federal anunciaram uma parceria para a integração do banco ao Progredir. O banco estatal já atuava no programa de forma experimental desde abril e prevê efetivar, por ano, 1 bilhão de reais em negócios, oferecendo taxas 30% menores, conforme informaram as partes anteriormente.

A Petrobras afirmou que o Progredir tem operações de financiamento bem diversificadas e que as taxas refletem a percepção da execução específica para cada contrato e da avaliação individual de cada fornecedor pelos agentes financeiros.

"Desta forma, as taxas podem variar bastante e estão hoje numa faixa que pode chegar abaixo de 1,50% a.m. e em alguns casos específicos que pode chegar a mais que 2% a.m. Temos verificado uma redução na média destas taxas nos últimos meses", disse a companhia.

Desde o seu início, o programa somou 23,62 bilhões de reais em financiamentos.

Dentre as medidas em curso para ampliar o Progredir, a companhia está buscando a atração de fornecedores de menor porte e de fornecedores dos fornecedores, aumentado o alcance das operações de financiamento na cadeia de fornecedores de óleo e gás.

Há ainda uma perspectiva de entrada de contratos que são financiados pelo Fundo de Marinha Mercante através dos bancos que operacionalizam o repasse destes recursos, citou a companhia.