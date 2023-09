Taxas longas de juros sobem sob influência dos Treasuries antes de decisões de Copom e Fed

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos contratos futuros de juros de longo prazo fecharam em alta nesta terça-feira na esteira do exterior, onde os rendimentos dos Treasuries subiam antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, na quarta-feira, e com investidores também à espera do desfecho do encontro do Copom no Brasil.

O início do dia foi marcado pela divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que subiu 0,44% em julho na ante junho, em dado dessazonalizado. A leitura de julho ficou acima da expectativa apontada em pesquisa da Reuters de avanço de 0,3%. No entanto, o dado de junho foi revisado para baixo, de alta de 0,63% para elevação de 0,22%.