Telefônica Brasil vai restituir recursos de redução de capital a acionistas

SÃO PAULO (Reuters) - A Telefônica Brasil afirmou nesta terça-feira que as reduções de capital no montante de até 5 bilhões de reais autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ocorrerão com restituição de recursos aos acionistas, segundo fato relevante ao mercado.

A companhia afirmou que a autorização da Anatel fixa prazo de 180 dias para a realização das reduções de capital, prazo que pode ser prorrogado por igual período, mantidas as mesmas condições societárias.

As ações da controladora da Vivo fecharam em alta de cerca de 2% nas véspera, após o anúncio da autorização da Anatel, chegando a um pico intradia de 44,66 reais, maior nível desde julho de 2022.