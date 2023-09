Wall St cai antes de decisão do Fed e com estreia da Instacart no mercado

Por Ankika Biswas e Shristi Achar A

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, antes da reunião de política monetária do Federal Reserve, com os investidores aguardando a estreia do aplicativo de entrega de alimentos Instacart na Nasdaq para avaliar uma possível recuperação no mercado de IPOs.

A Maplebear Inc., controladora da Instacart, foi avaliada em 9,9 bilhões de dólares na segunda-feira depois que seu IPO foi precificado em 30 dólares por ação, no topo de sua faixa de preço indicada.