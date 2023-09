Yellen diz que crescimento dos EUA precisa desacelerar devido ao pleno emprego

A China, a segunda maior economia do mundo, perdeu força desde o segundo trimestre e mostrou apenas sinais preliminares de estabilização no mês passado com o apoio de medidas econômicas. O país tem procurado cortejar o capital estrangeiro à medida que sua recuperação econômica da pandemia da Covid-19 desacelera diante da fraca demanda externa e da fraqueza do setor imobiliário.

"Acho que os chineses provavelmente usarão o espaço político de que dispõem para tentar evitar uma desaceleração de grandes proporções", acrescentou ela.

Yellen, que está entre as principais autoridades do governo Biden que visitaram a China recentemente, disse que os Estados Unidos não estão tentando se desvincular da economia chinesa.

Yellen disse que deixou claro para as autoridades chinesas que as restrições dos EUA sobre tecnologia e investimentos externos têm como objetivo proteger a segurança nacional dos EUA, e não prejudicar a modernização da China.

(Reportagem de David Lawder e Kanishka Singh)