Yellen diz que "pouso suave" dos EUA pode resistir a riscos de greve, paralisação do governo e dívida estudantil

"O que estou vendo na economia é um esfriamento no mercado de trabalho que está ocorrendo de forma saudável, sem envolver demissões em massa", disse Yellen durante uma discussão com editores, repórteres e colunistas da Reuters na segunda-feira.

"É um pouco do calor que está se dissipando no mercado de trabalho."

Nesta terça-feira, o Federal Reserve inicia uma reunião de dois dias para avaliar suas opções em sua campanha agressiva de aumento das taxas de juros para conter a inflação, enquanto economistas dizem que a greve de automóveis, a possibilidade de uma paralisação do governo e o fim, em 1º de outubro, de uma moratória de três anos sobre o pagamento de empréstimos estudantis podem conspirar para esfriar a economia mais rapidamente do que o esperado.

Yellen reconheceu que a perspectiva de "pouso suave", que ganhou força entre os economistas nas últimas semanas, à medida que as previsões de recessão se dissipam, pode ser afetada por ventos contrários, como a greve do sindicato do setor automotivo United Auto Workers contra as montadoras de Detroit.

O sindicato ameaçou ampliar a greve, que já está paralisando cerca de 13 mil trabalhadores, para mais fábricas se não houver progresso em direção a um acordo até sexta-feira.

O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, está trabalhando para incentivar os dois lados a resolver a greve rapidamente, disse Yellen.