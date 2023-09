Ações da China fecham em baixa com pessimismo sobre recuperação

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em queda nesta quarta-feira, em meio às preocupações com a segunda maior economia do mundo apesar de dados da semana passada terem sido melhores do que o esperado, e com as vendas de investidores estrangeiros também pesando sobre o sentimento do mercado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,4%, enquanto o índice de Xangai teve baixa 0,52%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,62%.

Em linha com as expectativas do mercado, a China manteve as taxas de referência para empréstimos em uma fixação mensal.